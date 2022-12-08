نورلاند: ندعم جهود باثيلي في توحيد الجيش وإخراج المرتزقة من ليبيا

العنوان-تونس

أكد مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، دعم الولايات المتحدة جهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، والمهنيين العسكريين الليبيين لتوحيد الجيش الليبي، وإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وعلق نورلاند على مشاركته في الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمني الخاصة بليبيا المنعقد في تونس قائلا: “الليبيون يستحقون جيشا موحدا قادرا على الدفاع عن سيادة ليبيا كما يستحقون حكومة منتخبة ديمقراطيا تمثل كل الليبيين”.

وعبر نورلاند عن تطلع بلاده إلى الشراكة مع “مثل هذا الجيش تحت السلطة المدنية لمثل هذه الحكومة”.