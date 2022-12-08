دبيبة: تاورغاء تحتاج الكثير من العمل في ظل عودة المهجرين لبيوتهم

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، توجيهات لوزراء ومسؤولي الحكومة بالتركيز على المناطق الصغيرة مثل تاورغاء وزمزم وأبوقرين والوشكة، التي عانت جراء الحروب والصراعات.

وقال خلال كلمته في الاجتماع الـ16 لحكومة الوحدة الوطنية، إنه مر بمدرسة في تاورغاء صباح اليوم الخميس، واطلع على الأوضاع هناك، مضيفا أن المدينة تريد الكثير، في ظل عودة الأهالي المهجرين إلى بيوتهم.

ودعا دبيبة، وزير الإسكان وعدة أجهزة إلى النظر في احتياجات تاورغاء، كما كلف وكيل وزارة الصحة بالاهتمام بالمدينة، في ظل ظهور أمراض بها لم تكن معهودة من قبل.

وتابع: “الليبيون مازالوا يعانون في سكنهم ومعيشتهم وإفراجاتهم.. ومهما نعمل لم ننجز شيئا، حكومة الوحدة لن تخذلكم ولن تتهاون في تحقيق أحلام الليبيين في بناء الوطن الجريح”.

وقال: “نريد أن يأتي الليبيون إلى تلك المناطق ويروا ما حدث جراء حروب مؤلمة، هجرت الأهالي وقتلهم، سواء بسبب (تنظيم) داعش أو الحروب الجانبية الأخرى التي لن يكون لها مكانا في بلدنا مرة أخرى”.

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