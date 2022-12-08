القبض على دبلوماسي ليبي في باريس لتورطه بقضية تمويل حملة ساركوزي عام 2007

اعلن موقع ميديا بارت الفرنسي القبض على دبلوماسي ليبي في باريس مرتبط بقضية تمويل ‎ليبيا لحملة الرئيس ساركوزي سنة 2007.

وبحسب الموقع الفرنسي، يدعى الموقوف حمادي معتوق و اعتقل بتهمة إفساد القضاء، بناءً على أمر قاضي التحقيق في قضية “تمويل ساركوزي” فيما اعترف الموقوف بعمله كوسيط.

وذكر الموقع أن التهم الموجهة لمعتوق مرتبطة بعمله كوسيط لرشوة القضاء اللبناني لإطلاق سراح المختطف هانيبال القذافي مقابل أن يدلي بشهادة تبرئ ساركوزي.

يذكر أن معتوق كان مسؤول الجرحى بالسفارة الليبية في ‎باريس سنة 2013 و في 2016 تولى قسم مراسم السفارة.