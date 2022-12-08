الكبير يبحث التعاون المشترك بين ليبيا المركزي وصندوق النقد العربي

أخبار ليبيا 24

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي، تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات الدول العربية، والتعاون المشترك بين الصندوق والمصرف.

وتناول الاجتماع الذي عقد في إمارة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة التطورات الخاصة بمنصة “بُنى” للمدفوعات العربية، وسبل الاستفادة منها.

جاء ذلك في لقاء أمس الأربعاء، خلال زيارة الكبير للعاصمة الإماراتية أبوظبي، وفق بيان مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس.

وشارك الكبير في اجتماع أمس في أبوظبي، ضم ممثلين عن الصندوق ولجنة بازل للرقابة المصرفية، وبنك التسويات الدولي، ومحافظي البنوك المركزية العربية، والذي تناول مسألة الاستقرار المالي ومخاطر القطاع المصرفي والمالي، والفرص والتحديات لرقمنة النظام المالي.

كما التقى الكبير، محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد بالعمى، وبحث معه التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الوضع العام للبنوك المركزية، وعددا من الملفات المشتركة.