وزير الموارد المائية يبحث المشاكل التي تواجه الموظفين بالشركة العامة لتحلية المياه

استقبل وزير الموارد المائية محمد دومة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا نرمين الشريف ووفدا من نقابة موظفي الشركة العامة لتحلية المياه، ونقابة العاملين بجهاز النهر الصناعي، وذلك في إطار وقوف الوزارة على المشاكل وتذليل الصعوبات أمام مختلف الجهات التابعة لقطاع الموارد المائية.

واستمع الوزير الى المشاكل التي تواجه الموظفين بالشركة ومنها المستحقات المالية المتأخرة، معربا عن تقديره لجهود اتحاد العمال وعن وقوفه الى جانب حقوق العاملين بالشركة، وان المستحقات سيتم تسويتها ، وأن أولوية الوزارة هي تذليل كل الصعوبات أمام العاملين بالقطاع، مشيرا إلى أنه سيقوم بزيارة لمحطات بالمنطقة الشرقية والوقوف على ما تحتاجه من دعم لإعادتها للعمل بكفاءة.

ومن جانبهم اثنى وفد نقابة الشركة العامة لتحلية المياه على جهود الوزير وعلى الاستقبال وما وجودوه من تفهم وجدية تجاه مطالبهم .