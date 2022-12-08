العكروت: التقارب التركي المصري السعودي يدعم استقرار المنطقة

قال محمد خليفة العكروت سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، إنه كان ولا ازال من الداعين والمنادين بضرورة تحسين وتمتين العلاقات التركية السعودية المصرية، ويرى انها هي الضمانة على استقرار الشرق الاوسط وركيزة أساسية في تطور وتنمية الدول الإسلامية.

أضاف في تدوينة بفيسبوك: “هذه الدول الثلاث هي اللاعب الاساسي في الاقليم بما حباها الله من هبات ومزايا لا تتوفر في اغلب دول المنطقة، وإن جنوح تركيا وخروجها عن جادة السياسة الحكيمة لحوالي عقد من الزمان، قد الحق الضرر بتركيا قبل مصر والسعودية ، ومن باب حرصي وخوفي على تركيا، كنت دائما ادعوها الى اعادة النظر في سياستها تجاه الدولتين خاصة والاقليم عامةً وكنت اتمنى وارجو لقاء الثلاثي سلمان السيسي أردوغان، وارى انه في الطريق الآن، فالارهاصات والمعطيات الحالية ، كلها توحي بلقاء قريب”.

وتابع قائلًا: “إن تفطّن اردوغان ، ولو جاء متأخرا بعض الشيء ، خيرٌ من الاّ يأتي ، خاصة وان اردوغان معروف ومشهور بسياسته البرغماتية التي تبحث عن المصالح والمنافع المتبادلة. وأعتقد من الآن لن ، نسمع مصطلحات المنشار والانقلاب ، وستحل محلها ، ولي العهد السعودي والرئيس المصري ، وهذه بداية صحوة آمل وارجو ان تستمر لمصلحة شعوب ودول المنطقة”.