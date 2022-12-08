الرفادي: نحن الأحزاب السياسية “لبِنَة” الدولة المدنية العصرية

قال حزب الجبهة الوطنية “عبد الله الرفادي” إن كلّ اتفاقيات وحوارات البعثة الأممية لم تصمد أمام الاختيارات القبلية والجهوية على حساب الحلول الواقعية للأزمة الراهنة.” وفق تعبيره.

وتابع “الرّفادي” في تصريحات صحفية أن وجود الأحزاب السياسية؛ التي تتشكّل في أغلبها من كلّ مناطق ليبيـا؛ ومن كلّ فئات الشعب الليبـي ومكوناته؛ هو ضمانة حقيقية لنجاح أيّ حل سياسي واستمراره، ولبنة في بناء دولة مدنية عصرية تقوم على التعدّدية السياسية والتداول السّلمي للسلطة” على حد قوله