وزير الصحة يناقش المختنقات التي تواجه مستشفى أم الرزم العام ومركز أمراض السكري بالبيضاء

ناقش وزير الصحة بالحكومة عثمان عبد الجليل مع إدارة مستشفى أم الرزم العام أثناء زيارته لها، سير العمل والنظر في المختنقات التي تواجهها، وسبل حلحلتها.

وأصدر عبد الجليل بعد استماعه لطلبات الإدارة الخاصة بالاحتياجات، تعليمات بتوفير كافة متطلباته، ودعم بنك الدم وتجهيز غرف العمليات خاصة بالأجهزة اللازمة لعمليات العظام، وتوفير حواقن الصبغة الخاصة بأجهزة التصوير المقطعي.

وافتتح الوزير خلال الزيارة عددًا من العيادات الخارجية وقسم العناية المركزة وأعطى تعليماته للبدء في مشروعات التوسعة الخاصة بالإيواء.

كما تفقد عبد الجليل المرافق الطبية والصحية الواقعة شرق البلاد والتي أطلقها بداية هذا الاسبوع؛ لغرض التباحث مع مسؤولي المرافق حول سير العمل والاحتياجات اللازمة.

وخلال جولته التفقدية، التقى الوزير مسؤولي مركز السكري بمدينة البيضاء؛ حيث اطّلع الوزير على سير العمل وعلى الإشكالات والاحتياجات اللازمة للمركز.

أوصى عبدالجليل مسؤولي المركز بتقديم مذكرة شارحة لكل الاحتياجات والنواقص اللازمة للتشغيل، واستقبال المرضى لغرض توفيرها من قبل الوزارة في أجل قريب.