السفير الأمريكي: الليبيون يستحقون جيشاً موحداً وحكومة منتخبة

قال السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، إن الليبيين يستحقون جيشاً موحداً وحكومة منتخبة، جاء ذلك على هامش اجتماع مجموعة العمل الأمني حول ليبيا المنعقد في تونس.

وقال السفير الأمريكي والمبعوث الخاص:” سُررت اليوم بالمشاركة في الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمني، متابعا:” تدعم الولايات المتحدة الممثل الخاص للأمين العام باتيلي والمهنيين العسكريين الليبيين في جهودهم لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة وتوحيد الجيش الليبي”، وفقا لما نقلته السفارة الأمريكية عبر حسابها على “تويتر”.

وأضاف نورلاند:” أن الليبيين يستحقون جيشًا موحدًا قادرًا على الدفاع عن سيادة ليبيا، كما يستحقون حكومة منتخبة ديمقراطيًا تمثل كل الليبيين”.

وتابع:” تتطلع الولايات المتحدة إلى الشراكة مع جيش موحد تحت سلطة مدنية لمثل هذه الحكومة”.