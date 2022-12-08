بعد الحكم ببراءته.. وزير الصحة يستقيل من الحكومة ويصفها بمنتهية الولاية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 December, 2022

أعلن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي استقالته من الحكومة بشكل نهائي وذلك بعد أيام من حكم قضائي ببراءته من تهم تتعلق بمخالفات مالية.

وقال الزناتي في تسجيل مصور إنه يستقيل نظرا لصعوبة استمراره كوزير للصحة بحكومة الوحدة الوطنية التي انتهت ولايتها وفقا لاتفاق جنيف وقرارات السلطات التشريعية مؤكدا أن قراره أتى حرصا على مبدأ التداول السلمي للسلطة وعدم التشبث بها.

وأشار وزير الصحة إلى أن ليبيا تعاني من الانقسام السياسي الحاد وانتهاء مرحلة التوافقات السياسية والوحدة الوطنية مؤكدا أن البلاد اتجهت نحو الانقسام والتشظي.

وأمس الأول أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، تعليماته لوزير الصحة علي الزناتي، ووكيل الوزارة للشؤون الفنية سمير كوكو، بالعودة إلى عملهما بعد تبرئة المحكمة لهما من التهم المنسوبة إليهما.