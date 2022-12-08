ديوان المحاسبة الليبي يراجع أداء شركات المؤسسة الليبية للاستثمار في الخارج

بحث رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، ووكيل الديوان، علاء المسلاتي، اليوم الخميس، مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، آليات التعاقد لمراجعة بعض الشركات التابعة للمؤسسة بالخارج عن طريق تكليف مكتب مراجعة دولي، بحضور مديري الإدارات المعنية بالديوان، وممثلين عن الجهات التابعة لمؤسسة الاستثمار.

وتناول الاجتماع الخطوات المتخذة من الديوان، المتعلقة بالإجراءات التعاقدية مع مكتب المراجعة الدولي، وأعمال المراجعة والتدقيق لتلك الشركات، ضمن إطار قانوني يضمن الاستقلالية والشفافية للوقوف على الأوضاع المالية للشركات وتقييمها، بما يتيح اتخاذ القرارات اللازمة حيالها، في سبيل تحقيق العوائد المالية للدولة الليبية.

وجرى الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك، للانتهاء من تأطير آليات التعاقد والتكليف والإشراف مع مكتب المراجعة الخارجي بالشكل النهائي المطلوب، وفقاً للأدوار والاختصاصات المناطة بالديوان والمؤسسة.

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