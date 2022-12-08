وزير الداخلية يبحث العراقيل التي تواجه سير العمل بمديرية أمن رأس الأنوف

بحث وَزير الداخلية بِالحكومة عصام أبوزريبة مع مُدير مُديريِّة أمن رأس الأنوف اللواء محمود الدهبي؛ المشَاكل وَالصعوبات التي تواجه سيّر العمل بِالمُديريِّة، وَوضع حلُول لها وذلك بمقر الوزارة في بنغازي.

وقدّم مُدير الأمن إحاطة للوزير بخصوص الأوضاع الأمنية داخل المدينة وَالخطة التي تتبعها المُديريِّة للحفاظ على الأمن، بالإضافة إلى الجهود التي يبذلها أعضاء المُديريِّة، وَماهي اِحتياجاتهم التي يرغبون بِها؛ لِتقديم أفضل الخدمات لأهالي المدينة.

من جانبه ،أكد الوَزير بأنه سيعمل على تَوفير كل الاِحتياجات للمُديريِّة والأعضاء؛ حتى يتمكنوا مِن مُمارسة مهامهم بِالشكل المطلُوب، وَعلى أكمل وجه.