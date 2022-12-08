البرناوي: ديمقراطيتنا مشوهة والمشهد عبارة عن إفرازات

قال الصّحفي الليبي بقناة “فبراير” الممولة من عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “حسين البرناوي” أن “شبكة التواصل للأحزاب السياسية لها دور فعلي في التحوّل الديمقراطي ونجاح التجربة؛ لأنها ستخلق بيئة خصبة موحّدة؛ لعدد من المقترحات والحلول التي من شأنها أن تنقل البلاد من مرحلة الرّكود إلى مرحلة الانفراج السياسي”.

ويضيف البرناوي العامل في قناة “وليد اللافي” وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة: “غياب المؤسّسات الحزبية في ليبيـا عن المشهد منذ سنة 2014 ولّد ديمقراطية مشوّهة، أنتج إفرازات قبلية وجهوية زادت من حدّة الصّراع وهذه الإفرازات عمّقت وزادت من الانقسام في المشهد، وأصبح الصّراع داخل قبّة السلطة جهويًا قبليًا، وليس صراعًا حزبيًا يرتكز على برامج ورؤى سياسية وخطط عملية”.

ويتابع الصحفي حديثه قائلًا: “نتيجة للهيمنة القبلية لم تستطع البلاد أن تذهب لأيّ استحقاق انتخابي، تحتاج ليبيـا إلى أحزاب قويّة للمساهمة في خروج البلاد من أزماتها المتعدّدة، ذلك أن غياب الأحزاب عن المعترك السياسي في ليبيـا وترك مكانها فارغًا سمح للعديد من القوى القبلية والشخصيّات المدعومة من الخارج بفرض رؤيتها على الليبييـن، ما ساهم في تأزيم الوضع.