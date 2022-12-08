المجلس الرئاسي يُطلق مبادرة لتجاوز الإنسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني

طرابلس 08 ديسمبر 2022 (وال)- أعلن المجلس الرئاسي عن إطلاق مبادرة سياسية لحل الأزمة في ليبيا؛ بعنوان (مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الإنسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني).

وقال المجلس – في مقاربته – أن المبادرة تنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاث (الرئاسي – النواب – الأعلى للدولة)، بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام، يُهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الإنتقالية، تضمن فيه المبادرات والأفكار والرُؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي.

وبحسب الرئاسي فإن مبادرته تتسق مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة.

وأرجع المجلس الرئاسي إطلاقه للمبادرة على المسؤولية الأخلاقية الواقعة عليه، وحرصه على إنجاز التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على إصدار قاعدة دستورية، تُؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتعالج النقاط الخلافية العالقة، في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفاق الغردقة، الذي تم بين المجلسين برعاية الأمم المتحدة واستضافة مصر. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال