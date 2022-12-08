رئيس النيجر يعلن دعمه لمبادرة “بوشناف” لإنشاء مجلس أمن لدول تجمع الساحل والصحراء

استقبل رئيس جمهورية النيجر، محمد بازوم، اليوم الخميس، بقصر الرئاسة بالعاصمة النيجرية نيامي، مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، والوفد المرافق له.

وبحث رئيس جمهورية النيجر، مع المستشار بوشناف، مبادرته الرامية إلى تأسيس مجلس للأمن القومي بدول تجمع الساحل والصحراء البالغ عددها 27 دولة.

وأكد بازوم، دعمه للمشروع الليبي بتأسيس المجلس، لافتا إلى أنه سيعمل مع أشقائه رؤساء الدول على إنجاح المبادرة.

وشدد بازوم، على اهتمام بلاده باستدامة السلام داخل الدولة الليبية، لافتاً إلى أن استقرار ليبيا سيؤدي إلى استقرار المنطقة.

وأكد بازوم، على عمق العلاقات التي تجمع البلدين مع أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين، لافتا إلى أن النيجر لن تألوا جهدا في سبيل عودة الاستقرار إلى ليبيا.

وأثنى مستشار الأمن القومي الليبي، على حفاوة الاستقبال التي حظي به الوفد الليبي، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين.

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