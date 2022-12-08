الخارجية الأمريكية: اتفاقيات الدبيبة ليست في صالح الليبيين.. وفتح السفارة بـ طرابلس مرتبط بإجراء الانتخابات

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، إن الاتفاقيات التي تقوم بها حكومة الدبيبة ليست في صالح الشعب الليبي.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة تدرك أهمية الملف الليبي بالنسبة لمصر.

وتابع: المصريون كانوا يعانون من الهجمات الإرهابية والفراغ في ليبيا أدى إلى وجود إرهابيين ومرتزقة.

ونوه بأن الولايات المتحدة ترى أن الفوضى في ليبيا ستؤثر بشكل سلبي جداً على مصر، وأن الولايات المتحدة دائماً منذ بداية الصراع في ليبيا كانت ومازالت في تواصل مع مصر.

وأشار إلى أنه ليس هناك أي مناقشات حول ليبيا لا يشارك فيها الجانب المصرى، مضيفا: نرى أنه ليس هناك أي حل عسكري أو انفصال في ليبيا.

ولفت إلى أنه لابد للأطراف الليبية أن تبحث عن حلول وتضع معايير لإجراء انتخابات وليس هناك حل آخر، مؤكدا أن أهم شيء الآن هو الانتخابات والمجتمع الدولي كله يدرك أنه ليس هناك الآن حكومة أو جهاز أو مؤسسة حكومية منتخبة من الليبيين.

وتابع: من الضروري على الشعب الليبي اختيار الحكومة التي ستقوم بأي اتفاقيات دولية، وليست الولايات المتحدة هي من تقول بأن الاتفاقيات التي تتم الآن غير شرعية.. لسنا ليبيين والليبيين هم من يجب أن يقولوا ذلك.

وأكمل: لا يمكنني كناطق رسمي في وزارة الخارجية الأمريكية التحدث حول شرعية الاتفاقيات الليبية، ذلك شيء يختص به القانونيون ولكن يمكن القول أن هذه الاتفاقيات ليست في صالح الشعب الليبي.

ولفت إلى أن فتح السفارة الأمريكية في طرابلس مرتبط بإجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة ومؤسسات الدولة، والظروف الأمنية غير مناسبة الآن.

وتابع: بعد حدوث اقتحامات لبعض سفارتنا مثل ما حدث في بنغازي فنحن نحافظ على وضع أي دبلوماسي.

واختتم: لدينا سفارة أمريكية لليبيا يعمل بها العديد من الدبلوماسيين ولكن خارج الأراضي الليبية ويقومون ببعض الزيارات لليبيا.