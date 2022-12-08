الزناتي يعلن استقالته ويصف حكومة الوحدة الوطنية بـ”منتهية الولاية”

العنوان – بنغازي

أعلن وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي اليوم الخميس، استقالته كوزير للصحة في الحكومة منتهية الولاية.

وقال الزناتي في بيان متلفز :” قدمت استقالتي نظرا لصعوبة استمراري كوزير للصحة في حكومة الوحدة الوطنية التي انتهت ولايتها وفق اتفاق جنيف السياسي وقرارات السلطات التشريعية”.

وتابع وزير الصحة :”تقديم استقالتي يأتي في إطار مبدأ التداول السلمي للسلطة وعدم التشبث بها ولأن الوظيفة الحكومية هي عبارة عن تكليف وليس تشريف”.

وأشار إلى أن البلاد تعاني من عودة الانقسام السياسي الحاد وانتهاء مرحلة التوافقات السياسية والوحدة الوطنية والتي كنت في مقدمة صفوفها كوزير للصحة.

وأضاف الوزير السابق :”اتجهت الأمور في بدايتها من الانقسام والتشظي، وكنا نعتقد أنها مرحلة مهمة كان واجبنا فيها يحتم علينا المشاركة الفعالة في هذه الحكومة التي تمثل كل الليبيين بكافة مناطقهم وتوجهاتهم”.