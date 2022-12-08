وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة يلتقي مع رئيس إدارة الهجرة التركي

أنقرة 08 ديسمبر 2022 (وال)- التقى وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء محمود سعيد والوفد المرافق له في العاصمة التركية أنقرة، رئيس إدارة الهجرة التركي صواش أونلو وعدد من مديري الإدارات والأقسام والإخصائيين التابعين لرئاسة إدارة الهجرة.

وذكرت وزارة الداخلية – على صفحتها الرسمية – أن اللقاء تناول متابعة الإجراءات والتعاون المباشر فيما يتعلق بالجالية الليبية المقيمة بتركيا، ومحاولة تسهيل الإجراءات المتعلقة بالإقامة الخاصة بهم وحصولهم على التأشيرة التركية، من خلال ربط قناة إتصال مباشرة للجالية الليبية مع مدير إدارة الهجرة والسفير الليبي المعتمد لدى تركيا.

وتم الاتفاق على إعتماد الخطاب الضماني بإسم السفارة لجميع الطلبة الحاصلين على بعثات دراسية في الخارج بتركيا، وأن يتم معاملة الجالية الليبية المقيمة بتركيا معاملة حسنة تليق بالمواطنين الليبيين. (وال)

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