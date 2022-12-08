صورة حفتر بجواره.. الزناتي يُعلن استقالته من حكومة الدبيبة ويصفها بـ”منتهية الولاية”

أعلن على الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الصلاحية ، استقالته من منصبه رسمياً، رافضا الاستمرار فيه، معتبرًا حكومته منتهية الولاية.

وقال على الزناتي، في فيديو بثه عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أعلن استقالتي من حكومة الوحدة منتهية الولاية تأكيداً لمبدأ التداول السلمي على السلطة وعدم تشبثي بالمنصب”.

وأوضح الزناتي، أن ليبيا تعاني من فوضى الانقسام السياسي وانتهاء مرحلة التوافقات السياسية وحكومة الوحدة الوطنية.

واعتبر الزناتي، استقالته، تأتي بسبب عودة مرحلة الانقسام الحاد وانتهاء التوافقات السياسية، مشدداً على أن حكومته باتت تمثل طرفا واحدًا فقط.

وأكد أن حكومة الوحدة انتهت ولايتها وفق خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي في جنيف وقرار البرلمان.

وتأتي استقالة الزناتي بعد يومين من تعليمات عبدالحميد الدبيبة بعودته ووكيله سمير كوكو إلى مهامهما، بعد براءتهما أمام القضاء من المتهم المنسوبة إليهما.

وكان الزناتي، وصل إلى بنغازي صباح اليوم الخميس، ولم يشارك في اجتماع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في منطقة زمزم.