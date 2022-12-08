الوطنية للنفط: إنتاج النفط الخام مليون و202 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية

العنوان – طرابلس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و202 ألف برميل , وإنتاج المكثفات 49 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت المؤسسة عبر حسابها على “فيسبوك” أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي 903 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة أن إنتاج الشركة العامة للكهرباء بلغ 739 مليون قدم مكعب، وإنتاج المؤسسة الوطنية للنفط بلغ 68 مليون قدم مكعب.

وأشارت المؤسسة، إلى أن إنتاج مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى 75 مليون قدم مكعب، ومصانع الأسمنت 21 مليون قدم مكعب.