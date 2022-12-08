تونس: وقعنا اتفاقًا تاريخيًا لتسريع إجراءات المسافرين مع ليبيا عبر “رأس اجدير”

قالت المديرة العامة للديوانة التونسية نجاة الجوادي، إن فُتح المعبر التجاري المشترك ليبيا وتونس في 2021 لضمان إنسيابية حركة السلع، متابعة:” عقدنا جلسات بشأن المسافرين”.

وأضافت الجوادي، في تصريحات صحفية:” بدأت الجلسات بين الجمارك الليبية والتونسية في يوليو الماضي، ثم توالت الجلسات، وآخرها في نوفمبر الماضي، وهي تعدّ تفعيلا للاتفاقيات المشتركة الموقعة سابقا بين البلدين”.

وتابعت:” أخيرا وقعنا الاتفاق التاريخي لتسريع إجراءات المسافرين من الجانبين، وفتح 5 بوابات جديدة للمسافرين، وسادسة للتجارة البينية، وسابعة خاصة بالإسعاف والوفود الدبلوماسية”.

واستطردت:” حللنا كل الإشكاليات كالضغط المتزايد على معبر رأس اجدير خلال الأعياد، وغيره، في ظل أجواء توافقية إيجابية وتاريخية”.

ولفتت إلى أنها تعوّل على رفع العوائق وتذليل عمل جمارك البلدين لتحقيق مرونة في التعامل بينهما وتحقيق إنسيابية في أرض الواقع.

وأكدت أن جلسات تدريبية مشتركة ستبدأ بين عناصر من جمارك البلدين خلال الأسبوعين القادمين في مدينة جربة التونسية”.