الزناتي يعلن استقالته من منصبه كوزير للصحة بالحكومة المنتهية

أعلن علي الزناتي، استقالته من منصبه كوزير للصحة بالحكومة المنتهية.

الزناتي، وفي بيان مرئي له، قال: “في الوقت الذي تعاني فيه بلادنا من عودة الانقسام السياسي الحاد وانتهاء مرحلة التوافقات السياسية والوحدة الوطنية والتي كنت في مقدمة صفوفها كوزير للصحة وما اتجهت اليه الأمور في بلادنا من انقسام وتشظي كنا نعتقد انها مرحلة مهمة كان واجبنا فيها يحتم علينا المشاركة الفعالة في هذه الحكومة التي تمثل كل الليبيين بكافة مناطقهم وتوجهاتهم وبعد المحنة الكبيرة التي مررت بها شخصيا نتيجة اتهامي تهم غير صحيحة ودعايات استطاع القضاء الليبي النزيه بتبرئتي منها ولله الحمد ونظرا لصعوبة استمراره كوزير للصحة بحكومة الوحدة الوطنية التي انتهت ولايتها وفق اتفاق جنيف ولقرارات السلطات التشريعية وحرصا مني على مبدأ التداول السلمي للسلطة وعدم التشبث بها ولان الوظيفة العمومية هي عبارة عن تكليف وليس تشريف، اعلن انا وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية استقالتي من هذه الحكومة بشكل نهائي”.