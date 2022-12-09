العباني: الحديث عن انتقال السلطة سلميًا في ليبيا “تمنيات طيبة”

رهن محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، الخروج من الأزمة في ليبيا بإنهاء الفوضى الأمنية وانتشار السلاح واغتصاب السلطة.

وأضاف العباني، عبر حسابه على “فيسبوك”، أن كل ما يطرح من مبادرات تنصب على تقديم رؤى وأفكار للخروج من الانسداد السياسي، والتوجه نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كل ذلك جميل”.

وتابع:” لكن المشكلة الحقيقية في ليبيا ليست سياسية أو انتقال سلمي للسلطة”.

ولفت إلى أن ما يدور في ليبيا هو انفلات أمني وجماعات مسلحة تغتصب السلطة بما تملكه من قوة مسلحة، وأن الحكومات المتعاقبة عبر ما عشناه من مراحل انتقالية ابتداءً من المكتب التنفيذي برئاسة جبريل وانتهاء بحكومة باشاغا، إنما هي مجرد حكومات سلطتها صورية، ولم تتمكن من فرض الظبط والربط على كامل الإقليم، لسبب بسيط جدا”.

واستطرد:” من يمتلك السلطة في الواقع، هو من يمتلك القوة الذي تجعله قادرًا على إحداث الفعل، وهذا ما تملكه الجماعات المسلحة ولا تملكه الحكومات”.

وقال العباني، إن الحديث عن انتقال السلطة سلميًا في ليبيا هو حديث أقرب إلى الترف السياسي والتمنيات الطيبة، متسائلاً:” كيف نتحدث عن انتقال سلطة ليست بأيدينا ونتجاهل وجود الجماعات المسلحة التي تمتلك السلطة (قوة الأمر الواقع)”.

ونوه بأن المجالس والجماعات السياسية لا تمتلك سلطة حتى تتحدث عن نقلها، ومن ذلك الانتخابات، فصندوق الانتخابات يحتاج لمن يحميه، ولمن يفرض نتائجه، والمجالس لا تمتلك القدرة على ذلك في طل هيمنة الجماعات والتشكيلات المسلحة”.