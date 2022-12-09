الكهرباء: تشغيل محطة تحويل مفرق السواني

العنوان – طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس، تشغيل محطة تحويل مفرق السواني، بعد الانتهاء من استكمال عمليات التركيب.

وأوضحت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” أنه تم الانتهاء من عمليات التركيب والاختبارات التشغيلية لخلايا جهد 11ك.ف الجديدة.

وأضافت الشركة أنه تم تجريب واستبدال أجهزة الوقاية لخلايا جهد 30 ك.ف وتركيب محول القدرة سعة 20 (م ف أ) داخل محطة تحويل مفرق السواني من قبل دائرة صيانة الجهدالمتوسط غرب طرابلس ودائرة الوقاية والقياس التابعة لإدارة الجهد المتوسط طرابلس، وكللت الجهود بشحن المحطة وتشغيلها