المنفوخ: نُوفر كافة الاحتياجات لتحسين وضع الشبكة الكهربائية في ليبيا

أكد مدير عام الشركة العامة للكهرباء الدكتور عبدالحميد المنفوخ أن الشركة من أولوياتها توفير كافة الاحتياجات لكل المناطق لتحسين وضع الشبكة الكهربائية.

وجاء ذلك في تصريحات للمنفوخ خلال زيارته برفقة عدد من مدراء الإدارات العامة إلى مدينة سبها أمس الخميس.

وقالت شركة الكهرباء في بيان إن هذه الزيارة تأتي لتفقد مقار الشركة بالمنطقة الجنوبية والاستماع والاطلاع على أوضاعها الفنية.

وعقد المنفوخ اجتماعا مع عميد وأعضاء البلدية بقاعة اجتماعات المجلس البلدي، وفي ختام الاجتماع الذي طرحت فيه العديد من احتياجات البلدية لخدمات الكهرباء كانت هناك زيارة ميدانية لمحطتي الشمالية والغربية.