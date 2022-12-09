الإدريسي: الممرات الجديدة بمنفذ رأس اجدير متوقفة حتى الآن

قال وكيل وزارة المواصلات في حكومة عبدالحميد الدبيبة، وسام الإدريسي:” افتتحنا 7 ممرات جديدة في منفذ رأس اجدير، و 4 مباني، وهي مبنى جمارك خاص بالمسافرين وآخر بالحافلات، ومبنى سكن لأعضاء الجمارك ومبنى لمركز ادارة المنافذ”

وأضاف الإدريسي، في تصريحات صحفية، أن الممرات جاهزة فنياً، لكن لم يبدأ تسيير الحركة منها بعد، متابعاً:” ستُنشَأ لجنة مشتركة بين جمارك البلدين للتفتيش من جانب واحد بدل جانبين لكي لا يكون هناك تأخير في حركة المرور بين البلدين”.

وتابع:” هناك اجتماع حاليا بين المدير العام لجمارك الليبية ورئيس الديوانة التونسية للتفاهم على آليات لزيادة إنسيابة الحركة، بعدها سيبدأ تسيير الحركة من المعابر الجديدة”.

ولفت إلى أن إنشاء هذه الممرات سيساهم في دخول عدد أكثر من المسافرين عمّا كان تعليه الحال سابقا، ويقلّل الازدحام في المعبر”.