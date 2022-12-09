المسلاتي يطالب القوى الوطنية برفض مبادرة المجلس الرئاسي

طالب الكاتب الصحفي حسين المسلاتي القوى الوطنية بمقابلة مبادرة الرئاسي الأخيرة بالرفض القاطع، معتبرا أن “هذه المبادرة ستكون تكرارا للتجارب الفاشلة، وأن الهدف منها هو بقاء الحال على ما هو عليه، ولاستمرار الأجسام الثلاثة ومن يدور في فلكها في مواقعها في السلطة”.

المسلاتي، وفي تغريدة له على حسابه الرسمي بـ “تويتر”، أشار إلى إن الشعب الليبي لن يجني من هذه المبادرة إلا خيبة الأمل والمعاناة.

وكان المجلس الرئاسي قد أعلن اليوم عن إطلاق مبادرة قال إنها “تهدف لحل الأزمة عن طريق لقاء تشاوري يجمع المجالس الثلاثة بتنسيق مع البعثة الأممية من خلال لقاء تشاوري يمهد لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية”، بحسب بيان صادر عن الرئاسي.