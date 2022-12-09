شكشك يطالب المؤسسات الحكومية بعدم التوسع في الإنفاق

شدد خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، على ضرورة أن تعد المؤسسات الحكومية والرسمية حسابها الختامي خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية.

وبحسب منشور رقم 6 لسنة 2022، وجه شكشك مراسلته للمؤسسات الحكومية، أكد فيه ضرورة عدم التوسع في الإنفاق الحكومي خلال الشهر الأخير من السنة بقصد استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المدرجة، واقتصار الصرف على ما هو ضروري.

ولفت شكشك، إلى أنه يجب الالتزام بعدم صرف أي مبالغ مالية بعد إقفال الدفاتر والحسابات نهاية العام، وعدم إعداد معاملات بتواريخ سابقة أو أثر رجعي.

وتمسك شكشك، بضرورة عدم تجاوز الاعتمادات المقررة، مؤكدا أن الارتباط والتعاقد يكون في حدود تلك الاعتمادات.