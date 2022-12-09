الأبلق: قدمت طعنا ضد تعيين أبورزيزة رئيسا للمحكمة العليا

كشف عضو مجلس النواب المقاطع عمّار الأبلق عن تقدمه بطعن ضد قرار تعيين رئيس المحكمة العليا عبد الله أبورزيزة.

وقال الأبلق في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة: “قدّمت طعنا مع اثنيْن من زملائي بمجلس النواب و6 أعضاء بمجلس الدولة ضدّ قرار مجلس النواب بتعيين عبد الله أبو رزيزة رئيسا للمحكمة العليا”.

وكان مجلس النواب صوّت بالإجماع في جلسته يوم 15 سبتمبر الماضي على تعيين عبدالله أبورزيزة، رئيساً للمحكمة العليا خلفاً للمستشار محمد الحافي، بعد ترشيحه من أعضاء المحكمة وتزكيته من مجلس الدولة الاستشاري.