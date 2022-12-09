وزير الخارجية التونسي يجدد دعم بلاده لحل الأزمة الليبية برعاية أممية

جدد وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، التأكيد على دعم بلاده لحل الأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية التونسي في تغريدة له عبر “تويتر”: “سعدت باستقبال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي”.

وأضاف: “جددت له دعم تونس لجهوده ومساندة الأشقاء في ليبيا لاستكمال مسارهم السياسي في إطار حوار ليبي ليبي وبرعاية أممية بما يحفظ سيادة ليبيا ووحدتها”.

وكان وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وذلك خلال سلسلة اللقاءات التي عقدها باتيلي، ضمن فعاليات اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين حول ليبيا.

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إنه منذ وصوله إلى ليبيا قبل أقل من شهرين، ركز اهتمامه على اللقاء بالليبيين من مختلف الأطياف ومن جميع أنحاء البلاد، للاستماع إلى شواغلهم بشأن الوضع في بلدهم والاستماع إلى آرائهم حول سبل تجاوز الأزمة.