شركة الكهرباء الليبية: تحسين وضع الشبكة يأتي على رأس أولوياتنا

قال مدير عام الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، عبدالحميد المنفوخ، إن الشركة من أولوياتها توفير كافة الاحتياجات لكل المناطق لتحسين وضع الشبكة الكهربائية.

وجاءت تصريحات المنفوخ، خلال زيارته التفقدية برفقة عدد من مدراء الإدارات العامة إلى مدينة سبها.

وأعلنت شركة الكهرباء في بيان لها عبر صفحتها على “فيسبوك”، عن أن هذه الزيارة تأتي لتفقد مقار الشركة بالمنطقة الجنوبية والاستماع والاطلاع على أوضاعها الفنية.

وعقد المنفوخ اجتماعا مع عميد وأعضاء البلدية بقاعة اجتماعات المجلس البلدي، وفي ختام الاجتماع الذي طرحت فيه العديد من احتياجات البلدية لخدمات الكهرباء كانت هناك زيارة ميدانية لمحطتي الشمالية والغربية.