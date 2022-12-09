السايح يناقش مع وفد أممي سبل تمكين المرأة من المشاركة في الانتخابات

ناقش رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح مع وفد فريق الأمم المتحدة للدعم الانتخابي آليات تمكين المرأة من المشاركة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية.

بيان صحفي صدر عن المفوضية، أكد استعراض الجانبين جملة من الموضوعات والمقترحات المتعلقة بخطط تمكين وحدة دعم المرأة في مفوضية الانتخابات، للقيام بما موكل لها من أدوار والاتفاق على وضع آلية عمل لتنفيذها.

وتابع البيان: إن الطرفين ناقش سبل وضع آلية عمل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للرفع من مستوى المشاركة السياسية للمرأة استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.