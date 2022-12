ليبيا – اتهم المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش رئيس مجلس النواب عقيلة صالح باختطاف صلاحية مراقبة دستورية القوانين من المحكمة العليا وأعطاها لـ “محكمة دستورية” من العدم، على حد تعبيره.

البكوش وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: في ظل تهليل المجلس الأعلى للقضاء، وصمت الذين احتجوا على مقاضاة مجلس النواب، وحرج المشري، اختطف عقيلة صلاحية مراقبة دستورية القوانين من المحكمة العليا وأعطاها لـ “محكمة دستورية” اختلقها من العدم،مبررا عملية السطو بمواد في “مسودة الدستور” التي يرفض طرحها للاستفتاء منذ 2017.

Shares

The post البكوش: صالح اختطف صلاحية مراقبة دستورية القوانين من المحكمة العليا وأعطاها لمحكمة اختلقها من العدم first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية