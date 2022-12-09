أجواء طقس دافئة نهارًا على أغلب المناطق الليبية

أخبار ليبيا 24

تشهد حالة الطقس في ليبيا، اليوم الجمعة، أجواء دافئة نهارًا حيث درجات الحرارة فوق معدلاتها الفصلية، وفق ما جاء في نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتوقعت الأرصاد، أن تتراوح درجات الحرارة على أغلب المناطق ما بين (24-28) مئوية، ولا تتجاوز هذا اليوم (20) مئوية على الجبل الأخضر، لافتة إلى أن الحرارة ستسجل ارتفاعا يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي.

وذكرت الأرصاد، أن من المتوقع أن تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا اعتبارًا من يوم الغد برياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة.

وقالت إن ذلك قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، وقد تؤدي إلى هبوط في الرؤية الأفقية، مع تراجع درجات الحرارة وتكاثر السحب واحتمال بسيط لسقوط زخات خفيفة من المطر.