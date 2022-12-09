المسلاتي: مبادرة الرئاسي تكرار للتجارب الفاشلة ويجب أن تقابل برفض قاطع

اعتبر الكاتب الصحفي حسين المسلاتي، أن مبادرة المجلس الرئاسي، “تكرار للتجارب الفاشلة”، مشددا على ضرورة أن تقابل برفض قاطع.

وقال المسلاتي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” من ‎وجهة نظري الخاصة فأن مبادرة الرئاسي يجب أن تقابل برفض قاطع من القوى الوطنية، لأنها لن تكون إلا تكرار للتجارب الفاشلة”.

وأكد أن الهدف من مبادرة المجلس الرئاسي، بقاء الحال على ما هو عليه، ولتستمر الأجسام الثلاثة ومنْ يدور في فلكها في مواقعها، ولن يجني منها الشعب الليبي إلا خيبة الأمل والمعاناة”.

وأعلن المجلس الرئاسي، في وقت سابق، المشاركة في المسار الدستوري، وإطلاق مبادرة لتجاوز الأزمة السياسية بين مجلسي النواب والدولة بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفاق الغردقة في جمهورية مصر العربية، والذي تم بين المجلسين برعاية الأمم المتحدة.

وقال بيان صادر عن المجلس الرئاسي: “مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني، وذلك اتساقاً مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة وانطلاقا من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي”.

وأضاف البيان “حرصاً على إنجاز التوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة على إصدار قاعدة دستورية، تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتعالج النقاط الخلافية العالقة، في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفاق الغردقة، الذي تم بين المجلسين برعاية الأمم المتحدة، واستضافة كريمة من دولة مصر”.

وتابع “يعلن المجلس الرئاسي عن مبادرة لحل الأزمة تنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاث، بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام، تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي”.