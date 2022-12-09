بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 09 ديسمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 09 ديسمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون الأجواء دافئة هذا اليوم على أغلب المناطق حيث درجات الحرارة فوق معدلاتها بينما تتراجع يوم الغد على مناطق الشمال الغربي مع رياح نشطة وتكاثر السحب وإحتمال سقوط زخات خفيفة من المطر.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر من مساء يوم الغد مع إحتمال بسيط لسقوط زخات خفيفة من المطر.

الرياح: جنوبية غربية فغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-29)مْ، وتسجل تراجع بدايةً من مساء يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب ، تتكاثر يوم الأحد.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 26)مْ، تسجل إرتفاع يوم الغد ثم تتراجع بدايةً من يوم الأحد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نسبياً أحياناً مساء الغد على غدامس والحمادة والجفرة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27- 31)مْ ، وتتراجع يوم الأحد على غدامس والحمادة.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-28)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:00)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:58).