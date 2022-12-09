متناسيا وجوده مفتيا منذ 2011.. الغرياني: مجلسي النواب والدولة يسعيان للبقاء

قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إن عنوان مجلسي النواب والدولة طوال سنوات عملهم هو التمديد للفساد والإفساد وتخريب البلاد برعاية دولية.

الغرياني اعتبر خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له أن إصدار قانون بانشاء محكمة دستورية ببنغازي يعني أن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في طرابلس ملغاة، والطعون التي هي بالعشرات والمئات كلها طعون تلغي الآثار المترتبة على وجود البرلمان نفسه وأعماله وقوانينه وتصبح الدائرة الدستورية غير موجوده ولا حق لها بالنظر في شيء.

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يسعى للتلاعب بالقضاء بغرض حماية ما يصدر عنه من عبث وفساد وتدمير للمؤسسات، مضيفًا: “أحي الجمعية الليبية لأعضاء الهيئة القضائية أصدروا بيانًا يستنكرون الإجراء فيه، وهو بيان قوي ومؤسس ومقنن وأن كل هذه الأعمال والعبث من البرلمان مخالف للدستور والقوانين ويجب إلغاؤه، وهذا يجب أن يكون موقف كل حر وكل نزيه وكل عضو في السلك القضائي أيًا كان موقعه”.

كما استطرد: “لماذا السكوت يا أهل ليبيا؟ ولماذا لا تخرجون بالآلاف لتسقطوا هذه الأجسام الفاسدة التي تريد أن تقتلعكم ولا تريد أن تقوم لكم دولة؟ ولا تطعموا في هذا لا أنتم ولا أولادكم؛ لأن هذا مخطط المجتمع الدولي الذي يريده آتى على كل البلاد التي تتطلع للحرية”.

وطالب الشعب بضرورة توخي الحذر مما يفعله ما وصفه بـ “برلمان طبرق” (مجلس النواب الليبي) وعقيله صالح الذي سيناصره المجتمع الدولي بكل ما يفعله إن لم يقم الشعب الليبي وينتفض وينهي ما وصفها بـ”المهزلة”، معتبرًا أن الدول الكبرى هي مسؤولة عما يجري في ليبيا وغيرها من الدول.