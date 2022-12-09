بن شرادة: الموالون للدبيبة يقومون بتشويه أي جهد لحلحلة أي مسار من المسارات الثلاثة

اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة الحديث عن تباين واسع بالآراء بين رئيس مجلس الدولة خالد المشري وأعضاء مجلسه تضخيمًا من قبل أصوات محسوبة على رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة.

بن شرادة وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أشار إلى أن القرارات المعبرة عن إرادة مجلس الدولة ومواقفه حيال القضايا المهمة تتخذ عبر آلية التصويت عليها، ولا ينفرد بها المشري.

ورغم إقراره بوجود طموح لدى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بتشكيل مجلس رئاسي جديد لرئاسته، وأن يكون المشري رئيسًا لحكومة جديدة، اتهم بن شرادة من وصفهم بـ”بعض الموالين للدبيبة” بتشويه أي جهد لحلحلة أي مسار من المسارات الثلاثة، عبر وصف القائمين عليه بكونهم “مرتزقة” يبحثون عن مصالحهم فقط.

بن شرادة أوضح أن تشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدة قرار ستنفرد به البعثة الأممية، إذا ما اختارت السير لتشكيل ملتقى حوار سياسي جديد لإنتاج سلطة انتقالية جديدة ودون معالجة الانقسام الحكومي وتوحيد المؤسسات لا يمكن الحديث عن انتخابات.