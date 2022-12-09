الهنقاري: الطغاة دائماً يفسدون أخلاق البشر

هاجم المحلل السياسي لقنوات الإخوان، المؤيد للاحتلال التركي للمنطقة الغربية محمد الهنقاري، الاستقبال الشعبي الحافل من أعيان وحكماء وكافة التركيبات الاجتماعية باجدابيا للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر.

وقال الهنقاري في تدوينة عبر “فيسبوك”: “فنون القوادة والشحاحة ولحس الأحذية لا يتقنها ويجيدها إلا نوع متفوق من العبيد والكلاب”، مضيفا “دائما الطغاة يفسدون أخلاق البشر”.

يشار إلى أن المشير حفتر زار اجدابيا يوم الاثنين الماضي، وأكد في كلمة له أن الوضع في مدينة طرابلس يعتبر من أبرز العراقيل التي أدت إلى فشل كل المساعي للوصول إلى الحل الشامل.