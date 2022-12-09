أجواء دافئة وتوقعات بارتفاع درجات الحرارة غدا على شمال شرق ليبيا

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أجواء دافئة نهارًا تشهدها أغلب المناطق الليبية، اليوم الجمعة، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة غدًا على مناطق شمال شرق ليبيا.

وقال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة فوق معدلاتها الفصلية، تتراوح على أغلب المناطق ما بين (24-28) مئوية، ولا تتجاوز هذا اليوم (20) مئوية على الجبل الأخضر.

وذكر، أن من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي.

وأشار إلى، أن من المتوقع أن تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا اعتبارًا من يوم الغد برياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن الرياح قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، وقد تؤدي إلى هبوط في الرؤية الأفقية، مع تراجع درجات الحرارة وتكاثر السحب واحتمال بسيط لسقوط زخات خفيفة من المطر.