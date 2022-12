صوان يدعو مجلس النواب إلى تدارك ما صدر عنه بشأن المحكمة الدستورية بما يعزز الثقة

ليبيا – قال رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان القيادي بجماعة الإخوان في بيان له الخميس إنه وسط الظروف الصعبة هناك جهود وطنية مخلصة تسعى لرأب الصدع وتجاوز الخلافات واستعادة الإرادة الوطنية، يشارك فيها قيادات من الحزب الديمقراطي مع ثلة كبيرة من أعضاء مجلس الدولة ومجلس النواب، عبر لقاءات ومشاورات في الداخل والخارج، نرجو أن تنجح في الوصول إلى تسوية.

صوان وفي بيان له اطلعت المرصد على نسخة منه أضاف:” بأنه وبعيد عن مضمون وجدوى القانون الذي أصدره مجلس النواب بشأن إنشاء المحكمة الدستورية، فإن التوقيت السياسي المشحون بأزمة الثقة وشدة الانقسام والتمزق وضعف فاعلية كل الأجسام بما فيها مجلس النواب”.

وأشار إلى أن وللأسف مثل هذا القانون الصادر عن مجلس النواب لا يخدم هذه المساعي والجهود، وهذه التصرفات يستفيد منها المعرقلون والمستفيدون من استمرار الفوضى والانقسام.

صوان دعا مجلس النواب إلى تدارك ما صدر عنه بما يعزز الثقة، كما دعا أعضاء المجلسين الداعمين للتوافق إلى مضاعفة الجهود رغم الصعوبات، واستئناف الحوار بغية الاتفاق على خارطة طريق، والاستفادة من دور بعثة الأمم المتحدة التي ترعى وتيسر هذه المساعي.

