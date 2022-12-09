افتتاح بوابات ومبانٍ جديدة بمعبر راس أجدير بين ليبيا وتونس

أخبار ليبيا 24

افتتحت الخميس أربع بوابات جديدة بمعبر راس جدير الحدودي البري بين ليبيا وتونس، وذلك في إطار الاتفاق الحاصل بين وزيري المواصلات بحكومة الوحدة سالم الشهوبي ووزير النّقل التونسي ربيع المجيدي والمنبثق عن جلسات العمل التي جمعتهما، والتي كان آخرها في 30 نوفمبر 2022.

ويهدف الاتفاق إلى تطوير المعبر لتسهيل حركة عبور المسافرين والبضائع وتوفير خدمات أفضل وتعزيز عنصري الأمن والسلامة.

وقالت وزارة النقل التونسي، إن هذا الإنجاز يأتي تمهيدا لاستكمال برامج التهيئة المشتركة لمعبر راس جدير، حتى يكون فضاء مندمجا للخدمات يوفر أفضل المرافق طبقا للمواصفات العالمية.

وقالت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة إنه جرى افتتاح عدد من الممرات والمباني الإدارية الجديدة في المنفذ، ومنها مبنى إدارة وتشغيل المنافذ البرية، والمبنى الإداري لمصلحة الجمارك.