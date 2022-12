دالي: الاقتصاد الليبي بات مدمرًا وسكان ليبيا الأغنياء باتوا فقراء بسبب الناتو

ليبيا – انتقدت عضوة البرلمان الأوروبي عن إيرلندا “كلير دالي” بشدة السلوكيات الإجرامية المرفوضة لحلف شمال الأطلسي “ناتو” في ليبيا خلال العام 2011.

“دالي” أوضحت في تصريحات صحفية تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد أن البرلمان الأوروبي تم إشعاره بجرائم ضد الإنسانية تحت غطاء ما يسمى بالديموقراطية، مشيرًا إلى تدخل “ناتو” في ليبيا بحجة حماية الحريات وحقوق الإنسان ونشر المبدأ الديموقراطي، ما قاد لقتل القذافي.

وأضافت “دالي” أن الاقتصاد الليبي اليوم بات مدمرًا وسكانه الأغنى إفريقيًا في السابق هم الآن غارقون في الفقر بسبب هذا التدخل.

ترجمة المرصد – خاص

