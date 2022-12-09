العقوري وقدور يتفقان على تقليص 40٪ من السفارات الليبية بالخارج

اجتمع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب ” يوسف العقوري” بوزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية “حافظ قدور”.

وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في بيان أن الاجتماع الذي بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي ناقش دور وزارة الخارجية الراهن على الساحة الدولية ، وخطة عمل وزارة الخارجية للفترة القادمة وتحركاتها لتعزيز الشرعية الدولية للحكومة.

كما تم مناقشة عدد من المسائل الفنية المتعلقة بعمل الوزارة وتنسيقها مع باقي الجهات ذات العلاقة ، ووضع ديوانها في مدينة بنغازي ، وفق البيان.

وأكد الجانبان على ضرورة إعادة هيكلة العمل الخارجي وذلك بتقليص حوالي 40٪ من السفارات والبعثات والقنصليات الدبلوماسية بالخارج ، بالإضافة إلى دمج بعضها بما يتناسب مع حجم المصالح الليبية مع الدولة الأخرى وذلك لوقف الهدر في المال العام.

وأشار البيان إلى أن التوسع في فتح السفارات والقنصليات بالخارج وصل إلى عدد غير مسبوق وبشكل لايستند على المصالح الوطنية ، وسيتم إعداد توصيات بذلك وعرضها على مجلس النواب لمناقشتها لاتخاذ القرار المناسب.