ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

09 December, 2022

شاركت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي في أعمال الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر وزراء الثقافة العرب الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، وتنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

وتضمن جدول أعمال الدورة الثالثة والعشرون من المؤتمر مناقشة مجموعة من البنود وتم اعتماد توصيات اللجنة الدائمة للثقافة العربية والتي عقدت اجتماعها مطلع ديسمبر الجاري.

وناقش المجتمعون الموضوع الرئيسي للدورة الحالية بعنوان “الثقافة والمستقبل الأخضر”، والذي عكس أهمية العمل من أجل تطوير سياسات ثقافية خضراء وأكثر استدامة.

كما تناول المؤتمر مواضيع أخرى كمراجعة الخطة الشاملة للثقافة العربية وتحديثها، برنامج سفراء الالكسو وخطة عمل لتسجيل المزيد من عناصر التراث العربية غير المادية على قائمة اليونيسكو للتراث غير المادي للإنسانية.