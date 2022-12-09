افتتاح 4 بوابات جديدة بمعبر راس أجدير

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افتتح كل من وزيري المواصلات بحكومة الوحدة سالم الشهوبي ووزير النّقل التونسي ربيع المجيدي، الخميس، أربع بوابات جديدة بمعبر راس جدير الحدودي البري بين ليبيا وتونس.

جاء ذلك في إطار الاتفاق الحاصل بينهما والمنبثق عن جلسات العمل التي جمعتهما، والتي كان آخرها في تونس يوم 30 نوفمبر 2022.

والاتفاق يهدف إلى تطوير المعبر لتسهيل حركة عبور المسافرين والبضائع وتوفير خدمات أفضل وتعزيز عنصري الأمن والسلامة.

كما افتتح الخميس مبانٍ جديدة داخل المعبر، حيث قالت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة، إنه تم افتتاح عدد من الممرات والمباني الإدارية الجديدة في المنفذ، ومنها مبنى إدارة وتشغيل المنافذ البرية، والمبنى الإداري لمصلحة الجمارك.

بدورها قالت وزارة النقل التونسي، إن “هذا الإنجاز يأتي تمهيدا لاستكمال برامج التهيئة المشتركة لمعبر راس جدير، حتى يكون فضاء مندمجا للخدمات يوفر أفضل المرافق طبقا للمواصفات العالمية”.