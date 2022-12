مونوكول: وضع أمني متقلب يقف حائلًا دون استجابة واسعة لاستكشاف النفط في ليبيا

ليبيا- سلط تقرير تحليلي الضوء على إعلان حكومة الدبيبة انفتاحها على استئناف كبار منتجي النفط في العالم لعملهم في ليبيا.

التقرير الذي نشرته مجلة “مونوكول” البريطانية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل الصحفية الإيرلندية البارزة “ماري فيتزجيرالد” قولها: “يمكن اعتبار ما صدر إيجابيًا، ولكن هذا سيتم التعامل معه بشكل صحيح تمامًا”.

وأضافت “فيتزجيرالد” قائلة: “أشك في التعامل مع الأمر بشكل صحيح؛ إذ ما زال الوضع الأمني في ليبيا متقلبًا”.

ترجمة المرصد – خاص

