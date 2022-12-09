أبوتوتة: يبقى الحال على ما هو عليه إلى أن يقول الشعب كلمته النارية

أكد رئيس المحكمة العليا الأسبق والخبير القانوني المستشار عبد الرحمن أبو توتة، أن حل الأزمة في أيدي الليبيين، مقللاً من دور البعثة الأممية رغم تعيين مبعوث أممي جديد، لأنها لم تقدم أي جديد منذ عام 201‪1.

وتساءل أبوتوتة:” هل ينجح باتيلي في ما فشل فيه المندوبون السابقون؟، أم تراه جاء لتصوير حلقة أخري من مسلسل الفشل الذي دشنه مجلس الأمن في سنة 2011″.

وأضاف:” ما نعرفه أن الذي يهدم لا يمكن له أن يبني، ويبقي الحال على ما هو عليه إلى أن يقول الشعب صاحب السيادة والسلطة كلمته النارية”.

واختتم منشورة قائلا:” لابد أن يستجيب القدر، طال الزمان أم قصر”.