بي أم سي: هذا هو واقع حال دراسة طب الأسنان في ليبيا

ليبيا- تناولت دراسة بحثية نشرها موقع “بي أم سي” التعليمي الطبي الدولي بالتحليل والإحصاء والمتابعة واقع حال دراسة طب الأسنان في ليبيا ما بعد العام 2011.

الدراسة التي تابعته وترجمت المهم من مضامينها صحيفة المرصد، أكدت استخدامها طلبة وخريجي كلية طب الأسنان في مدينة بنغازي بصفة عينة بحثية لاستكشاف دوافع الدراسة والتوقعات المهنية والعوامل المرتبطة بها في ظل الصراع الدائر في ليبيا.

وخلصت الدراسة إلى أن الدافع الرئيسي للانضمام إلى كلية طب الأسنان هو الاهتمام الأكاديمي، في وقت أظهر فيه الخريجون الجدد توقعات أكثر واقعية فيما يتعلق بملكية الممارسة الخاصة، مبينة أن بعضًا من هؤلاء راغبون في العمل في مجال الرعاية الصحية لا سيما بالقطاع العام.

ونبهت الدراسة لارتفاع عدد كليات طب الأسنان وطلبتها وخريجيها في ليبيا في السنوات الأخيرة على حساب الجودة ومراعاة احتياجات البلاد الفعلية، مشيرة إلى أن تحقيق الدخل لم يكن دافعا أساسيًا للدراسة بخلاف نظيراتها العربية في وقت لعب فيه الوالدان دورًا كبير في اختيار نوع الدراسة.

وتحدثت الدراسة عن ميل الإناث الكبير على حساب الذكور للانخراط في مهنة طب الأسنان، مبينة ـن للخريجين الجدد توقعات عالية لإنشاء وتأسيس أعمالهم الخاصة والانضمام إلى الدراسات العليا بعد التخرج، فيما ذهبوا إلى خيار التوازن بين العمل والحياة والمكاسب المالية.

ترجمة المرصد – خاص

