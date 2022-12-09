العقوري ووزير الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة يتوافقان على تقليص 40% من السفارات

توافق رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، مع وزير الخارجية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، حافظ قدور، على ضرورة إعادة هيكلة العمل الخارجي عبر تقليص 40% من السفارات والبعثات والقنصليات الدبلوماسية في الخارج ودمج بعضها بما يتناسب مع حجم المصالح الليبية مع الدولة الأخرى، وذلك لوقف الهدر في المال العام.

جاء ذلك خلال اجتماع جمعهما بمقر ديوان مجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي، أمس الخميس، وتطرق إلى دور وزارة الخارجية الراهن على الساحة الدولية، وخطة عملها للفترة المقبلة، فضلا عن عديد المسائل الفنية المتعلقة بعمل الوزارة وتنسيقها مع باقي الجهات ذات العلاقة، ووضع ديوانها في مدينة بنغازي.

وأكد العقوري وقدور أن التوسع في فتح السفارات والقنصليات بالخارج وصل إلى عدد غير مسبوق وبشكل لا يستند على المصالح الوطنية، مؤكدين على العمل على إعداد توصيات بذلك وعرضها على مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب.